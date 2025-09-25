Биолог выделила ключевой фактор, позволяющий дожить до 100 лет

Япония в очередной раз подтвердила статус мирового лидера по долголетию: в стране зарегистрировано почти 100 тысяч человек, перешагнувших 100-летний рубеж. О том, что действительно стоит за феноменом долгой жизни, в беседе с aif.ru рассказала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Хотя традиционно феномен связывают с так называемыми «голубыми зонами» — регионами с высокой концентрацией долгожителей, такими как Окинава или Сардиния, статистика вносит коррективы. Абсолютным рекордсменом по доле центенарианцев (так в мире называют людей, перешагнувших 100-летний рубеж) стала префектура Симанэ, а не Окинава. Более того, две «голубые зоны» находятся в США, что опровергает теорию об исключительной важности идиллической островной среды.

По словам Барановой, для долголетия важны два фактора. Первый — генетика. Этот фактор является врождённым и не поддаётся контролю.

Куда более важным и, что главное, управляемым фактором биолог называет не питание, а социальные связи.