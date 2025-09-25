Доктор объяснил, как нужно питаться во время болезни

Состояние пищеварительной системы имеет большое значение для работы иммунной системы, так как именно здесь под влиянием микробиоты развиваются и формируются до 80% иммунных клеток — Т-лимфоциты, B-лимфоциты, макрофаги, дендритные клетки и многие другие участники иммунного ответа.

© unsplash

Об этом рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».

По её словам, они отвечают как за местный иммунитет кишечника, так и за общую защиту организма от вирусов, бактерий, грибков и паразитов.

«Поэтому для хорошего иммунитета крайне важно поддерживать здоровье кишечника: питаться разнообразно, включать в рацион клетчатку, витамины, минералы, белки. В то же время лучше ограничить употребление продуктов, которые содержат трансжиры, искусственные добавки и консерванты. Не стоит в больших количествах есть жареную, острую и чрезмерно солёную пищу. Такие блюда затрудняют работу пищеварительной системы, могут провоцировать раздражение слизистых оболочек, ухудшать всасывание питательных веществ и усиливать интоксикацию организма», — посоветовала эксперт.

По мнению Кашух, рацион во время респираторных инфекций должен быть лёгким, богатым витаминами (особенно С, А, группы В), минералами и легкоусвояемыми белками.

«Лучше всего есть простые блюда, без сложных сочетаний продуктов, многосоставных соусов и приправ: отварное или приготовленное на пару нежирное мясо и рыбу, овощи (в том числе морковь, капусту), каши, кисломолочные и ферментированные продукты (например, квашеную капусту). Полезно добавлять в рацион куриный бульон — он хорошо усваивается, помогает поддерживать водный баланс и содержит питательные вещества, необходимые для скорейшего восстановления — аминокислоты, витамины и минералы», — заключила она.

