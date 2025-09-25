Как избавиться от перхоти народными средствами?

Проблема с перхотью способна не только испортить настроение, но и повлиять на уверенность в себе. Бороться с ней необходимо, но перед покупкой дорогих средств стоит обратиться к проверенным временем натуральным средствам. Они могут быть весьма эффективны, но, если улучшений нет через пару недель, следует посетить врача-трихолога. Основная задача: не травмировать кожу головы и подойти к решению вопроса комплексно, информирует Общественная Служба Новостей.

© Мир24

Перхоть является следствием ускоренного отслоения частичек кожи. Среди причин этого нарушения сухость кожи, особенно актуальная в межсезонье из-за холода или жесткой воды. Другой частой причиной выступает себорейный дерматит, при котором сальные железы работают чрезмерно активно. Также проблему может вызывать грибок Malassezia, в норме живущий на коже, но при бесконтрольном размножении вызывающий раздражение. Ухудшают состояние кожи стресс, нехватка витаминов группы B и цинка, а также агрессивный уход: частые окрашивания, использование неподходящих шампуней. Гормональные изменения в организме, например, в период беременности или подросткового возраста, также влияют на выработку кожного сала.

При появлении перхоти не рекомендуется мыть голову горячей водой, так как она сушит кожу. Следует избегать злоупотребления шампунями «против перхоти, которые могут дать обратный эффект и усилить сухость. Нельзя интенсивно расчесывать кожу головы, чтобы не спровоцировать воспаление. Игнорировать проблему также не стоит если перхоть не проходит, это может быть признаком себорейного дерматита, требующего консультации специалиста.

Эксперты советуют обратить внимание на яблочный уксус, который нормализует pH кожи и борется с грибком. Для этого его разводят в воде и наносят на кожу головы на 15 минут. Масло чайного дерева, известное своими антисептическими свойствами, подавляет грибок; его добавляют в шампунь или смешивают с кокосовым маслом. Гель алоэ вера эффективно успокаивает раздражение и увлажняет кожу, его наносят на 30 минут перед мытьем. Пищевая сода, смешанная с водой до состояния пасты, мягко отшелушивает омертвевшие клетки. Сочетание кокосового масла и лимонного сока помогает увлажнить кожу и регулировать жирность.

Чтобы проблема не возвращалась, важно пить достаточное количество воды, поскольку обезвоженность усиливает сухость кожи. Рекомендуется включать в рацион продукты, богатые омега-3: рыбу, орехи, льняное масло. Для ежедневного ухода лучше выбирать мягкие шампуни без сульфатов и парабенов. Также следует ограничить использование фена, так как горячий воздух может раздражать кожу головы.

