Какие пищевые добавки нельзя принимать вместе с лекарствами от давления

Гипертония встречается довольно часто. Ей страдают более миллиарда человек во всём мире. Лечить повышенное кровяное давление необходимо для снижения риска развития болезней сердца и инсульта. При этом некоторые БАДы могут взаимодействовать с препаратами от давления и приводить к опасным для здоровья последствиям.

Женьшень. Одно небольшое исследование 2018 года показало, что женьшень не влияет на препарат от давления козаар (лозартан), а в других научных работах отмечается, что он может взаимодействовать с диуретиком лазиксом (фуросемидом).

Корень солодки. В его состав входит глицирризиновая кислота (ГК), которая может вызвать серьёзные побочные эффекты у людей с гипертонией. Даже 100 мг этого вещества в день повышают давление. Также корень солодки может снизить эффективность препаратов для лечения артериальной гипертензии, повысить риск возникновения побочных эффектов.

Зверобой. Он ослабляет действие многих лекарств, в том числе нифедипина, талинолола, верелана (верапамила).

Зелёный чай. Согласно исследованию 2020 года, чашка этого чая ухудшает усвоение организмом надолола - препарата от артериальной гипертензии. То же самое касается лизиноприла.

