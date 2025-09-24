Определен самый полезный для кишечника чай

Имбирный чай назвали самым полезным для здоровья кишечника
Здоровый кишечник не только улучшает пищеварение и усвоение питательных веществ, но и поддерживает работу других органов. Имбирный чай считается одним из лучших для кишечника. Вот какими полезными свойствами он обладает.
Уменьшает тошноту. По словам диетолога Кристал Ороско, имбирный чай отлично помогает при проблемах с пищеварением. Особенно при вздутии живота, частых болях в животе, тошноте. Гингеролы в имбире действительно облегчают тошноту.
Облегчает расстройство желудка. Имбирь известен лечебными свойствами, особенно при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и несварения желудка. Согласно результатам исследований, имбирь может способствовать снижению выработки желудочной кислоты, что облегчает симптомы ГЭРБ. Также он помогает при спазмах в верхней части живота, вздутии живота, дискомфорте из-за несварения.
Уменьшает воспаление. Биоактивный компонент имбиря - это гингерол. Он представляет собой мощный антиоксидант, облегчающий воспаление. Это может помочь также при раздражении и отёке слизистой оболочки кишечника.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.