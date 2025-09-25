Что делать, если откололся кусок зуба

Когда ощущаешь, что от зуба откололся кусочек, то как-то сразу становится не по себе. Можно ли «приделать» этот кусочек обратно? И вообще, что нужно делать в этой ситуации? А еще важнее — чего не делать? О том, как помочь себе в такой ситуации, рассказал «Вечерней Москве» врач-стоматолог, главный врач клиники Dr. Minko Dental Clinic Вячеслав Минко.

Паниковать в подобных случаях не стоит, но и проявлять беспечность тоже. В любом случае нужно посетить стоматолога как можно быстрее. Если зуб раскрошился, то восстановить его вряд ли получится, но врач проведет все необходимые манипуляции для того, чтобы пациент чувствовал себя комфортно. А если откололся небольшой кусочек, то зуб можно восстановить.

Что может отколоться

Отколоться может эмаль — эту ситуацию можно описать как «откололся маленький кусочек зуба». Возможно, что скол не очень заметен и вообще не беспокоит. Но если провести по зубу языком, возникает ощущение острого края или шероховатости.

Также отколоться может дентин — это уже «откололся большой кусок зуба». Дефект очевиден, ощущения болезненные и неприятные. Скол дентина, конечно же, более сложная и опасная ситуация, но при любом сколе нельзя откладывать лечение в долгий ящик. Ведь любой скол — это открытые ворота для инфекции.

Что делать

Если откололся дентин, то в идеале нужно взять отколотый кусочек, поместить его в пластиковый контейнер, поплевать туда (или налить молоко) и ехать в стоматологическую клинику. Можно для дезинфекции прополоскать рот отваром ромашки. Если течет кровь, то нужно закрыть место кровотечения ватным тампоном.

Чего не делать

Трогать зуб руками, расшатывать его, полоскать рот ополаскивателями, «шлифовать» поверхность зуба подручными средствами.

Что сделает врач

При сколе эмали врач может «насытить» эмаль минералами и выровнять поверхность зуба. При сколе дентина можно «нарастить» зуб при помощи композитных материалов или же закрыть зуб виниром.

При серьезных разрушениях, скорее всего, потребуется удаление и дальнейшая установка импланта.

Еще один необходимый аспект привлекательной улыбки — естественная белизна зубов. Однако даже очень тщательный уход за полостью рта в домашних условиях не гарантирует их белизны. Зубы темнеют, и иногда это превращается в серьезную проблему — человек боится улыбаться, испытывает сложности в общении. Вячеслав Минко рассказал «Вечерней Москве», почему темнеют зубы и как их осветлить.