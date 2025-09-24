Перечислены полезные свойства кофе с оливковым маслом

Пробовали ли вы когда-нибудь кофе с оливковым маслом? Возможно, стоит об этом подумать. В рамках здорового питания такой кофе может уменьшить воспаление, снизить риск развития хронических заболеваний и не только.

Защита от болезней сердца. Употребление более половины столовой ложки оливкового масла в день связывают со снижением на 15% риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 21% риска развития ишемической болезни сердца. Также за счёт большого количества антиоксидантов в оливковом масле оно поможет предотвратить атеросклероз.

Предотвращение инсультов. В одном обзоре учёные обнаружили, что ежедневное употребление от 1,5 до 2,2 столовых ложек оливкового масла защищает от инсульта и болезней сердца. Другая научная работа показала, что более половины столовой ложки этого масла в день снижает риск возникновения инсульта.

Снижение риска развития деменции. Обзор более 4500 случаев смерти от деменции показал, что у людей, которые употребляли 1,5 чайные ложки оливкового масла в день, было на 28% меньше шансов умереть от старческого слабоумия. Это распространялось и на тех, у кого был наиболее высокий риск развития этой болезни из-за генетики или нездорового питания.

Защита от рака. Один обзор исследований продемонстрировал, что употребление оливкового масла в больших количествах связано со снижением вероятности развития любого вида рака на 31%, рака мочевыводящих путей - на 54%, рака груди - на 33%, рака лёгких, головы и шеи - на 26%, рака желудочно-кишечного тракта - на 23%.

Увеличение продолжительности жизни и профилактика хронических болезней. По сравнению с теми, кто редко употреблял оливковое масло, у людей, которые в день получали более половины столовой ложки этого масло, оказался на 19% ниже риск смерти по любой причине, на 17% - риск смерти от рака, на 29% - риск смерти от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, на 18% - риск смертности от респираторных заболеваний.

Улучшение здоровья кишечника. Фенолы в оливковом масле благотворно влияют на бактерии в кишечнике. Также исследования показывают, что употребление масла первого холодного отжима значительно снижает маркеры воспаления и облегчает вздутие живота, запор, неполное опорожнение кишечника, позывы к дефекации.

Снижение риска развития метаболического синдрома. Всё дело в том, что оливковое масло входит в средиземноморскую диету, которая уменьшает симптомы метаболического синдрома. К ним относятся большая окружность талии, высокий уровень сахара в крови, высокий уровень жиров в крови, низкий уровень "хорошего" холестерина.

Уменьшение симптомов депрессии. В ходе одного исследования у людей с тяжёлой депрессией значительно улучшились симптомы при употреблении каждый день около 1,7 столовой ложки оливкового масла в течение 52 суток. Но эта польза не распространялась на людей с лёгкой и умеренной депрессией. Согласно результатам других работ, существует положительная связь между потреблением полифенолов из средиземноморской диеты и уменьшением проявления депрессии.

Улучшение состояния при воспалительных заболеваниях суставов. Употребление большего количества орехов и оливкового масла, как показало одно исследование, снижает активность ревматоидного артрита и показатели воспаления. Более выраженный эффект наблюдается у тех, кто имеет тяжёлую форму этого заболевания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.