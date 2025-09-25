Индекс массы тела назвали выдуманной величиной

Врач, профессор, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв выразил мнение, что индекс массы тела (ИМТ) — выдуманная величина.

В беседе с aif.ru он заявил, что никто не устанавливал норму веса с научной точки зрения.

Как отметил эксперт, если составить список людей от низкого веса до высокого, то в группе нормального и низкого ИМТ окажутся пациенты с онкологией, туберкулёзом, сахарным диабетом и ряд других.

«В реальности в группе с нормальным весом почти нет здоровых», — сказал Воробьёв.

По его словам, понятно, что высокие степени ожирения чаще всего свидетельствуют о гормональных нарушениях и избыточном питании.

«Поэтому, хочу подчеркнуть, что речь не идёт о пользе тяжёлого ожирения. Оптимальный для здоровья ИМТ — от верхней границы нормы до умеренного ожирения», — добавил эксперт.

Ранее заслуженный врач России руководитель бариатрического центра Южного округа ФМБА, президент Бариатрического общества хирургов, кофаундер приложения Slimmer Максим Буриков заявил, что при морбидном ожирении диеты и занятия в спортзале бесполезны.