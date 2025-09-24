Почему возникает сонный паралич и как с ним бороться

Неприятное состояние, когда, просыпаясь посреди ночи, понимаешь, что не можешь пошевелиться, на груди давит невидимая тяжесть, рядом мерещится тень, а сердце готово выпрыгнуть из груди — это называется «сонный паралич». О том, почему оно возникает, о чем может говорить и как его избежать, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Сюзанна Херимян.

© Unsplash

«Сонный паралич — это кратковременное состояние, которое возникает при засыпании или, чаще, при пробуждении. Мозг уже проснулся и осознает окружающую обстановку, а вот тело еще "спит": мышцы остаются полностью обездвиженными (это естественный механизм, предотвращающий резкие движения во время сна). Этот сбой в работе мозга длится от нескольких секунд до пары минут и проходит сам собой. Несмотря на пугающие ощущения, сонный паралич сам по себе не опасен и не причиняет физического вреда», — рассказала Херимян.

Основные причины, по словам врача, связаны с «поломкой» в фазе быстрого сна (когда мы видим самые яркие сны). Происходить это может, в частности, в связи с нарушением режима сна — нерегулярный график, недосыпание, резкая смена часовых поясов (джетлаг). Другая возможная причина — стресс и тревожность, так как постоянное нервное напряжение сильно влияет на качество сна. Свой вклад в развитие этого состояния могут внести и психологические нагрузки на фоне переутомления на работе или учебе.

«Стоит также отметить, что статистически большинство эпизодов сонного паралича случаются во время сна на спине. Кроме того, прослеживается наследственная связь — если у ваших близких родственников было подобное, вероятность повышается», — добавила невролог.

Она отметила, что единичные случаи сонного паралича — чаще всего вариант нормы, реакция организма на переутомление. Но если это повторяется часто (раз в месяц и чаще), это может быть сигналом проблем со здоровьем. В частности, это может говорить о серьезном недосыпе и нарушении гигиены сна — организм буквально кричит о том, что ему нужен отдых. О высоком уровне стресса или тревожного расстройства — психика просто не справляется с нагрузкой. О возможных других расстройствах сна, например, нарколепсии (в этом случае он часто сопровождается дневной сонливостью).

«Сам по себе сонный паралич — не болезнь, а симптом. Если он вас сильно беспокоит, стоит обратиться к врачу-сомнологу или неврологу», — подчеркнула Херимян.

По ее словам, свести риск возникновения сонного паралича к минимуму можно, придерживаясь нескольких рекомендаций. Следует наладить график — старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, даже в выходные. Спите достаточно — для взрослого человека нормой является 7–9 часов качественного сна. Создайте ритуал перед сном — проветривайте комнату, примите теплый душ, почитайте книгу (не с экрана!), послушайте спокойную музыку. Ограничьте стимуляторы — вечером избегайте кофе, крепкого чая, энергетиков и тяжелой пищи. Минимизируйте стресс. Попробуйте сменить позу для сна — если вы часто спите на спине, приучите себя засыпать на боку.

«Если паралич уже случился, главное — не паниковать. Помните, что это временно и безопасно. Попытайтесь сосредоточиться на дыхании (оно остается под вашим контролем). Мысленно расслабьтесь и примите ситуацию, а не боритесь с ней. Попробуйте пошевелить пальцами рук или ног, языком или глазами. Часто это помогает быстрее "разбудить" тело», — посоветовала врач.

В заключении она еще раз отметила, что сонный паралич — пугающий, но в большинстве случаев безобидный сбой в системе «сон-бодрствование». Чаще всего он говорит лишь о том, что человеку пора как следует отдохнуть и начать бережнее относиться к своему сну.