Врачи рассказали, как обратить вспять старение

Врачи из Клиники Мэйо в США заявили, что биологическое старение можно обратить вспять, если придерживаться пяти повседневных привычек. Об этом сообщает издание Infobae.

Физическую активность медики назвали одним из самых эффективных способов оздоровления стареющего организма. Так, силовые тренировки не реже двух-трех раз в неделю положительно влияют на кости и мышцы.

Во-вторых, нужно сбалансированно питаться. Долголетию, по мнению специалистов, способствует средиземноморская диета, а вот употребление алкоголя, сладких напитков и ультраобработанных продуктов они призвали сократить.

Важным моментом врачи назвали и тщательный уход за полостью рта. Дело в том, что хорошая гигиена снижает риск возникновения не только кариеса, но и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Еще одной рекомендуемой экспертами привычкой является ежедневное обучение, которое замедляет старение головного мозга. В заключение они посоветовали для сохранения жизненной силы спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Ранее диетолог Мелисса Джагер рассказала о продуктах для долголетия. С этой целью она посоветовала добавить в рацион миндаль.