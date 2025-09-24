Врач объяснил, какой напиток вызывает спазмы, если выпить его натощак

Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

«У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин», — отмечает эксперт.

Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня.

Напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.