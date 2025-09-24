Почему возникает зависимость от сахара и как от неё избавиться

По мнению некоторых экспертов, сахар может вызывать привыкание. Но есть несколько методов, которые помогают сократить его потребление.

К общим признакам сахарной зависимости относятся такие, как сильная тяга к сладкому, употребление сладкой еды или сладких напитков, даже если голода нет, частое переедание сладкого, усталость или вздутие живота после еды, повышенная раздражительность, депрессия, тревожность, употребление сахара для борьбы с неприятными эмоциями и др.

Точная причина возникновения зависимости от сахара неизвестна. Дело может быть в дисбалансе серотонина и триптофана в организме, приёме определённых лекарств, привычке, недоедании, стрессе, нехватке сна.

Чтобы избавиться от сахарной зависимости, пейте больше воды, включите больше клетчатки и белка в рацион, употребляйте полезные жиры, больше спите, регулярно занимайтесь спортом, избегайте сладких напитков. Все эти стратегии должны помочь.

