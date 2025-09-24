Топ продуктов полезных для селезенки: советы китайской медицины

По китайским канонам времен года не 4, а 5 — так называемое Межсезонье начинается 19 января. В это время особой заботы требуют желудок, поджелудочная и селезенка. Последняя из этого списка очень любит каши: пшено, гречка, полба, рис. Также для укрепления подойдут сладкие корнеплоды: батат, тыква, картофель в теплом виде, и супы из курицы и говядины. Особенно Татьяна Пономарева в своем блоге выделяет важность специй: имбирь, мускатный орех и кардамон. Добавлять их можно в любые десерты и чаи.

© ГлагоL

Ранее «ГлагоL» писал о почти самых вредных продуктах для кишечника. Среди них крепкий чай по утрам и манная каша.