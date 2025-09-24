Зачем организму требуется достаточный уровень железа

Врач-терапевт, нутрициолог, член Российского научного медицинского общества терапевтов Елена Шураева в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что в ее практике часто встречаются анализы с «просевшим» ферритином. Чаще всего такие результаты наблюдаются у женщин с обильными менструациями, диетами без красного мяса и регулярными кардионагрузками.

© Вести Подмосковья

По словам врача, железо необходимо нашему организму по нескольким причинам. Так, гемоглобин и миоглобин доставляют кислород мышцам и мозгу. Ферменты дыхательной цепи в митохондриях используют железо как ко-фактор, отсюда идет влияние на общий уровень энергии. Щитовидке оно требуется для превращения Т4 в активный Т3, поэтому недостаток часто маскируется под гипотиреоз. У детей и беременных дефицит железа бьет по когнитивному развитию плода и формированию нервной системы. В целом такой дефицит снижает продуктивность и делает более тяжелым течение инфекций.

Собеседница издания подчеркнула, что первым звоночком нехватки железа является низкий ферритин («пустые склады»), а вслед за ним падает гемоглобин. К симптомам относится хроническая усталость, одышка на ровном месте, головокружение, ломкие ногти, выпадающие волосы, трещинки в уголках рта, бледная кожа, «беспокойные ноги» и тяга к необычным вкусам.

«Лучше всего усваивается гемовое железо, которое содержится в говяжьей и телячьей печени - до 6-7 мг на 100 г. Достаточно небольшой порции раз в неделю. Примерно 3,5-3 мг содержится в постной говядине, оленине и ягнятине, от 2 до 5 мг - в устрицах, мидиях и сардинах. В растительных источниках есть негемовое железо: 3-4 мг в чечевице, нуте и фасоли, 2-3 мг в гречке, киноа и амаранте, 4-5 мг в тыквенных и кунжутных семечках, в кешью и фисташках, примерно 2,7 мг на 200 г приготовленных листьев шпината, свеклы «с ботвой» и мангольда», - отметила специалист Шураева.

Чтобы растительное железо усваивалось, она посоветовала комбинировать продукты с источником витамина С (сладкий перец, киви, цитрусы) и не запивать их кофе/черным чаем, так как танины снижают усвоение почти вдвое.

Врач-дерматолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко в беседе с изданием «Вести Подмосковья» обратила внимание на статистику Всемирной организации здравоохранения. Так, дефицит железа занимает первое место среди 38 самых распространенных заболеваний. В среднем в мире 35% женщин, 18% мужчин и 40% детей до 12 лет сталкиваются с проявлениями железодефицитной анемии. В России она встречается у 40-50% женщин.