К чему приводит пропуск еды

Слишком большой перерыв между приёмами пищи может иметь серьёзные последствия для здоровья. Об этом подробнее рассказали изданию EatingWell Кристи Харрисон, магистр общественного здравоохранения, сертифицированный диетолог, медсестра-диетолог, и Джессика Болл, магистр наук, сертифицированный диетолог.

© Ferra.ru

Беспокойство. Согласно результатам систематического анализа с участием почти 400 000 человек, пропуск завтрака связан с более высоким риском развития депрессии и стресса, а также тревожности у подростков. При слишком долгом голодании организм вырабатывает больше кортизола - гормона стресса.

Низкий уровень энергопотребления. Другими словами, из-за голода снижается уровень сахара в крови и остаётся меньше калорий для функционирования организма.

Смешанные сигналы голода и сытости. Игнорирование этих сигналов в угоду определённому графику может привести к тому, что вы потеряете с ними связь. Это может плохо сказаться на здоровье.

Пищевые позывы. Вам будет очень хотеться есть, особенно простых углеводов и сахара. То есть самых быстрых источников энергии. Также множество исследований связывают пропуск приёмов пищи, в особенности завтрака, и нерегулярное питание с негативными последствиями для здоровья. Среди них высокий риск развития ожирения и метаболического синдрома.

© TanyaJoy/Getty Images

Дефицит питательных веществ. Лучше всего отдавать предпочтение углеводам, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, фруктах, бобовых и молочных продуктах.

Нерегулярное пищеварение. Пропуск приёмов пищи может вызвать диарею, запоры, тошноту.

Повышенный риск возникновения расстройства пищевого поведения. Диеты и пропуски приёмов пищи тесно связывают с такими расстройствами.

Меньшее удовольствие от еды. Научно доказано, что для здоровья и контроля веса полезны для практики. Это осознанное и интуитивное питание.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.