Девять осенних продуктов для укрепления сердца

Эти сезонные продукты, богатые клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, помогают снизить уровень холестерина и уменьшить риск образования бляшек в артериях. Об этом рассказала диетолог Элизабет Барнс.

Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять как минимум 2,5 чашки овощей и 2 чашки фруктов и ягод. В этот список могут входить самые разные продукты, однако осенью стоит обратить особое внимание на следующие девять продуктов.