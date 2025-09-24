Девять осенних продуктов для укрепления сердца

Диетолог назвала 9 осенних продуктов для укрепления сердца
Эти сезонные продукты, богатые клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами, помогают снизить уровень холестерина и уменьшить риск образования бляшек в артериях. Об этом рассказала диетолог Элизабет Барнс.
Специалисты рекомендуют ежедневно употреблять как минимум 2,5 чашки овощей и 2 чашки фруктов и ягод. В этот список могут входить самые разные продукты, однако осенью стоит обратить особое внимание на следующие девять продуктов.
- Тыква. Богата бета-каротином, который превращается в витамин А, защищающий от сердечных заболеваний. Полезны и тыквенные семечки, которые содержат клетчатку и масла, способствующие снижению давления.
- Яблоки. Источник клетчатки и полифенолов, которые снижают риск сердечных заболеваний при регулярном употреблении.
- Гранат. Его сок может способствовать снижению артериального давления, а полифенолы поддерживают здоровье сердца.
- Свёкла. Содержит нитраты, полезные для контроля кровяного давления.
- Капуста кале. Этот листовой овощ богат нитратами и клетчаткой, которые способствуют снижению холестерина, а также антиоксидантами.
- Бамия. Источник клетчатки, витаминов К, С и фолиевой кислоты. Чтобы изменить специфическую текстуру растения, диетологи советуют обжаривать или запекать его.
- Брюссельская капуста. Крестоцветный овощ, который может защищать от кальцификации сосудов — фактора риска инсульта.
- Клюква. Содержит антиоксидант проантоцианидин, который улучшает функцию сосудов и здоровье сердца.
- Сладкий картофель. Как и тыква, богат бета-каротином и клетчаткой, а также калием, который помогает снижать артериальное давление.