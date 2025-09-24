Приправы и соусы, которые помогут следить за потреблением натрия

В одной столовой ложке соевого соуса может быть до 1000 мг натрия, а суточная рекомендуемая норма этого вещества - 2300 мг. Вот в каких кулинарных приправах соли содержится не так много.

© Ferra.ru

Цацики. Он отлично сочетается с зерновыми блюдами, сэндвичами и мясом.

Гуакамоле. Вы можете его использовать как приправу для сэндвичей, салатов, а также в качестве соуса. Как правило, натрия в нём мало: около 50 мг на одну столовую ложку.

Песто. Эту приправу готовят из базилика, кедровых орехов и масла. Она содержит полезные жиры и витамины A, E и K.

Хумус. Он богат клетчаткой, белком, калием и железом.

© SolStock/Getty Images

Сальса. В покупных вариантах обычно около 105 мг натрия на столовую ложку, но приготовить сальсу можно и дома.

Горчица с низким содержанием натрия. Она считается классической приправой для мясных блюд и сэндвичей.

Бальзамический уксус. В одной его столовой ложке менее 4 мг натрия, что значительно меньше, чем в соевом соусе.

Чимичурри. Его делают из петрушки или кинзы, чеснока, уксуса и оливкового масла. В нём мало натрия и много антиоксидантов, витаминов С и К.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.