Восемь методов борьбы с хронической усталостью

Причиной недуга может быть синдром уставших надпочечников. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова.

Специалист пояснила, что надпочечники играют ключевую роль в способности организма противостоять стрессу и поддерживать иммунитет. Среди тревожных симптомов, сигнализирующих об их истощении, — быстрая утомляемость, набор веса в области талии, отёчность, выпадение волос и сезонные депрессивные состояния.

Эксперт выделила восемь основных правил для борьбы с хронической усталостью.