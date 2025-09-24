Восемь методов борьбы с хронической усталостью

Эндокринолог назвала 8 методов борьбы с хронической усталостью
Причиной недуга может быть синдром уставших надпочечников. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова.
Специалист пояснила, что надпочечники играют ключевую роль в способности организма противостоять стрессу и поддерживать иммунитет. Среди тревожных симптомов, сигнализирующих об их истощении, — быстрая утомляемость, набор веса в области талии, отёчность, выпадение волос и сезонные депрессивные состояния.
Эксперт выделила восемь основных правил для борьбы с хронической усталостью.
- Замените кофеин на цикорий, кедровый кофе или ферментированный иван-чай.
- Боритесь со стрессом без еды, в этом поможет вдыхание эфирных масел ванили, грейпфрута, бергамота.
- Снизьте воспалительную нагрузку, временно отказавшись от молочных продуктов, злаков и сахара.
- Ежедневно употребляйте ягоды годжи, финики унаби и чёрную шелковицу.
- Ешьте тёплую пищу и избегайте холодных напитков.
- Добавьте в рацион клетчатку и белковые коктейли с витаминами.
- Завтракайте не позже чем через час после пробуждения.
- Ложитесь спать до 23:00, обеспечивайте себе принудительный отдых.