Эндокринолог назвала 8 методов борьбы с хронической усталостью

Чемпионат.com

Причиной недуга может быть синдром уставших надпочечников. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-гинеколог-эндокринолог Мария Коновалова.

Восемь методов борьбы с хронической усталостью
© Чемпионат

Специалист пояснила, что надпочечники играют ключевую роль в способности организма противостоять стрессу и поддерживать иммунитет. Среди тревожных симптомов, сигнализирующих об их истощении, — быстрая утомляемость, набор веса в области талии, отёчность, выпадение волос и сезонные депрессивные состояния.

Эксперт выделила восемь основных правил для борьбы с хронической усталостью.

  1. Замените кофеин на цикорий, кедровый кофе или ферментированный иван-чай.
  2. Боритесь со стрессом без еды, в этом поможет вдыхание эфирных масел ванили, грейпфрута, бергамота.
  3. Снизьте воспалительную нагрузку, временно отказавшись от молочных продуктов, злаков и сахара.
  4. Ежедневно употребляйте ягоды годжи, финики унаби и чёрную шелковицу.
  5. Ешьте тёплую пищу и избегайте холодных напитков.
  6. Добавьте в рацион клетчатку и белковые коктейли с витаминами.
  7. Завтракайте не позже чем через час после пробуждения.
  8. Ложитесь спать до 23:00, обеспечивайте себе принудительный отдых.