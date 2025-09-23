Семь упражнений, которые сожгут больше калорий, чем бег

Журнал Health поговорил с персональными тренерами о том, какие физические упражнения помогают похудеть так же эффективно, как и бег.

© Ferra.ru

Прыжки через скакалку. Они сжигают в час от 800 до 1000 ккал. Также они помогают тренировать всё тело, улучшить координацию, укрепить икры, плечи, корпус.

Высокоинтенсивные интервальные тренировки. При помощи них можно сжечь 600-1000 ккал в час. Они экономят время, развивают мышечную выносливость, ускоряют обмен веществ даже после окончания тренировки.

Плавание. Оно сжигает примерно 700-900 ккал в час и задействует почти все группы мышц. При этом плавание щадит суставы. Всего 30 минут такой активности в неделю помогают предотвратить инсульт, болезни сердца, диабет 2 типа.

Гребля. Она помогает сжечь 600-900 ккал за час. Такое упражнение развивает силу и выносливость, даёт импульс сердечно-сосудистой системе.

© Luis Alvarez / Getty Images

Кикбоксинг или боевое кардио. Кикбоксинг сжигает от 700 до 900 килокалорий в час. Это кардионагрузка и развитие мышц, а также снятие стресса.

Бёрпи. С помощью них можно сжигать от 700 до 1000 ккал в час. Это сложное упражнение, поэтому оно настолько эффективно.

Сложные упражнения, выполняемые по кругу. Они помогают сжигать в час от 600 до 800 ккал. Один из вариантов - это три подхода по 12 приседаний с гантелями или штангой с отдыхом в течение 60-90 секунд.

Махи гирей. При регулярных тренировках они могут сжигать примерно 800-1200 ккал в час. Махи в целом ощущаются как кардио и силовая тренировка одновременно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.