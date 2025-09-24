Пять худших продуктов для вашего кишечника

С проблемами пищеварения хотя бы раз в жизни сталкивались все. И если один раз это пережить можно, то постоянные запоры действительно сильно портят качество жизни. Если для вас это привычная история, попробуйте немного изменить свой рацион и убрать из него продукты, которые мешают его нормальной работе.

© ГлагоL

Манная каша

Она практически не содержит клетчатку, которая необходима для нормального усвоения пищи. Зато в ней огромное количество крахмала, буквально создающего пробку внутри живота.

Белый хлеб

Низкий уровень содержания клетчатки в обмен на углеводы, которые превращаются в сахар и ухудшающие работу кишечника. Заменить его можно на хлебцы или цельнозерновой хлеб.

Творожки и йогурты

Чаще всего содержат в себе кучу сахара, который, как было сказано ранее, тормозит пищеварение. Лучше перекусывайте такими же йогуртами, но без сахара. По желанию в них можно добавить мед или ягоды.

Картофельное пюре

История с крахмалом в этом продукте не новая, но это не значит, что нужно вообще отказываться от картошки. Попробуйте просто запечь ее с кожурой и добавить немного зелени.

Крепкий чай

По словам автора канала «Академия Вкуса», он буквально обезвоживает организм, что ведет к запорам. В этом случае можно просто выбрать мятный чай, добавить туда мед или лимон и продолжать радоваться теплому напитку холодными вечерами.

Ранее «ГлагоL» писал о том, зачем после 65 лет пить какао ежедневно. Этот детский напиток способствует укреплению сосудов и улучшению работы сердца.