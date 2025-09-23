Эксперты сравнили полезность ленивой овсянки и пудинга с семенами чиа

Чиа-пудинг и ленивая овсянка в банке - простые и питательные варианты завтрака. Но какой из них приносит больше пользы здоровью?

© Ferra.ru

Чиа-пудинг обычно представляет собой сочетание 1/4 стакана семян чиа и один стакан воды или молока. В этих крошечных семенах содержится около 8-10 г клетчатки на 1/4 стакана. Это значительно больше, чем в том же количестве овсяных хлопьев (2-3 г).

Также семена чиа - хороший источник белка. По словам Лорен Твигге, сертифицированного диетолога из Далласа, из 1/4 стакана семян вы получите 5-6 г протеина и все 9 незаменимых аминокислот. Ещё больше увеличить содержание белка можно, если добавить к ним коровье или соевое молок вместо воды.

© Design by Health; Getty Images

Базовый рецепт ленивой овсянки, которую оставляют на ночь, включает 1/2 или 1/3 стакана овсяных хлопьев и 1/2 жидкости (например, воды, молока). На 1/4 стакана овсяных хлопьев приходится около 5 г белка, но это количество можно увеличить при добавлении молока, йогурта, семян чиа. При этом именно растворимой клетчатки в овсе больше, чем в семенах чиа: около 40% против 7–15%.