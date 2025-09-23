Витамины осенью: как поддержать иммунитет в переходный сезон

Осень — это особое время для организма. День становится короче, солнца меньше, а вместе с этим снижается выработка витаминов. Погода нестабильна, иммунная система испытывает нагрузки, особенно при дефиците ресурсов и запаса белка, возрастает риск простудных заболеваний. Именно поэтому в этот период стоит уделить внимание поддержке организма через питание и целевые добавки. Какие именно витамины и микроэлементы особенно актуальны осенью, рассказал академик естественных наук, технолог здоровья Игорь Берлинский.

Витамин D — главный поставщик солнца

С сентября по апрель в наших широтах солнечного света уже недостаточно для полноценного синтеза витамина D в коже, да и в летнее время у большинства он вырабатывается недостаточно. В чем его польза:

Регулирует обмен кальция и фосфора, укрепляет кости и зубы.

Участвует в работе иммунной системы и снижает риск частых простуд.

Влияет на настроение, предотвращая осеннюю апатию и хандру.

«Глубокий дефицит витамина D к концу осени встречается у большинства людей, особенно у жителей городов. Поэтому специальные добавки осенью — это обязательный минимум. Принимать его нужно обязательно с витамином К2», — советует специалист.

Витамин С — защита от простуд

Осень — это сезон вирусов. Витамин С укрепляет иммунитет, борется с простудными заболеваниями, помогает лейкоцитам быстрее реагировать на угрозу и повышает устойчивость организма. Его польза:

Снижает воспалительные процессы.

Помогает в усвоении железа.

Ускоряет восстановление после болезни.

«Важно помнить, что витамин С организм не запасает „впрок“, поэтому его нужно получать ежедневно. Кроме того, знаменитая „аскорбинка“ — это не витамин С в полной форме, ищите добавки с полноценным витамином», — рассказывает Игорь.

Белок и аминокислоты — основа иммунитета

Вся наша иммунная система — это белок. Если белка в организме недостаточно, то и иммунная система будет слабой. Для определения состояния белка в теле полезно сдать анализ на общий и транспортный белок (трансферин).

Специалист:

«Для поддержки иммунитета стоит принимать полный комплекс незаменимых аминокислот, где есть все 20 компонентов. Это поддержит и укрепит ваш организм».

Витамины группы B — энергия и нервы

Осенью часто появляется усталость, снижается концентрация, обостряются стрессовые состояния. Здесь на помощь приходят витамины группы B (B1, B6, B12 и другие).

Поддерживают работу нервной системы.

Улучшают обмен веществ и уровень энергии.

Влияют на качество сна и настроение, помогают справляться со стрессом.

Омега−3 — против воспаления

Незаменимые жирные кислоты омега−3 уменьшают воспалительные процессы, защищают сердце и сосуды, улучшают работу мозга. Осенью омега−3 помогает легче переносить перепады давления и сезонные стрессовые состояния.