Правда ли, что вращение обруча сжигает жир в области живота и боков

Фитнес-тренер Ольга Яблокова развенчала главный миф, связанный с вращением обруча вокруг талии. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист прокомментировала способность обруча сжигать жир в области живота и боков.

«Давно доказано, что жиросжигание происходит равномерно по всему телу, и никакое упражнение, в том числе вращение обруча, не заставит сжигать жир в конкретной зоне. Обруч активирует мышцы живота, но это не значит, что жир в этой зоне будет сгорать быстрее», — заявила Яблокова.

Она также назвала вращение обруча относительно слабым по энергозатратам упражнением.

«Калорий сжигается крайне мало. Например, 15-20 минут занятий с обручем сжигают примерно 100-150 ккал, что крайне мало в сравнении с полноценной кардио- или силовой тренировкой. Для похудения этого недостаточно», — отметила Яблокова.

Ранее Яблокова назвала упражнения, которые опасно выполнять полным людям. По ее словам, это бег и прыжки.