Резкая смена погоды и переход в осень могут сказаться на здоровье. Терапевт Надежда Чернышова дала советы по профилактике простуды и поддержанию хорошего самочувствия.

Чернышова призвала жителей региона задуматься о своем гардеробе, рекомендуя заранее подготовить теплую одежду, соответствующую осеннему климату. Особое внимание врач уделила важности многослойности: сочетание легкой футболки, рубашки, теплого свитера и удобной куртки позволит легко приспособиться к любым температурным условиям.

Необходимо помнить о правильной обуви, соответствующей сезону, а также носить удобные носки, чтобы исключить переохлаждение ног.

— Такие резкие колебания температуры для здорового человека не представляют никакой угрозы. А вот людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с легочными заболеваниями, тем, кто недавно переболел или перенес операцию, нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью. Напоминаю, что нужно не забыть выпить все положенные лекарства, которые были назначены врачом, если человек принимает их курсами или на постоянной основе. Постараться выспаться и по возможности не напрягаться в дни такой перемены погодных условий, обеспечить себе какой-то щадящий режим. И тогда все будет хорошо, — рассказала врач.

Кроме того, она рекомендовала воспользоваться началом сезона вакцинации от гриппа, сделав профилактический укол еще до начала холодного периода, чтобы минимизировать риски заражения вирусными инфекциями осенью и зимой, сообщает Life.ru.

В столице открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. «Вечерняя Москва» узнала, где можно сделать прививку, насколько это безопасно и кому нужно защитить свое здоровье в первую очередь.