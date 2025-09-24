Какая еда снизит воспаление

Вырабатывать противовоспалительные вещества и сжигать лишние килограммы помогает бурый жир. Чем его больше в организме, тем легче человеку похудеть, подтвердила доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она отметила, что важный процесс запускается, благодаря присутствию в бурой жировой ткани большого количества митохондрий - энергетических и тепловых печей организма. Это и способствует "сжиганию" свободных жирных кислот.

"Причем, с интенсивностью раз в пять больше обычного", - уточнила Зухра Павлова в интервью KP.RU.

Существовало предположение, что с возрастом бурый жир в организме исчезает. Последние исследования показали - у взрослых он все-таки сохраняется. Активировать его помогают пребывание в прохладных условиях (холод стимулирует процесс), спорт, умеренный загар (из-за воздействия ультрафиолета), питание. Что касается последнего, то данные пока ограничены, уточнила врач.

Однако она посоветовала включить в рацион полезные жиры. Они помогают регулировать уровень воспаления в организме, препятствуют преждевременному старению и активируют важные процессы в организме, что в том числе помогает держать себя в форме. В питание рекомендуется включить жирную рыбу (в том числе скумбрию), орехи, семена, оливковое масло и авокадо, перечислила доктор.