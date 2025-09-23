Почему не стоит злоупотреблять морковным соком

Врачи настаивают, что морковный сок – это напиток, богатый витаминами и минералами, который укрепит иммунитет. Однако злоупотребление соком может вызвать неожиданные последствия.

Морковный сок богат витаминами, которые укрепляют иммунитет и очищают организм от шлаков. Такой эффект достигается за счет высокого содержания витамина С и бета-каротина, клетчатки и активных веществ, способствующих дезоксидации печени и улучшению пищеварения.

Также известно, что витамин А, которым богата морковь, улучшает зрение, а калий и антиоксиданты в составе сока способствуют снижению уровня холестерина и нормализации артериального давления.

Однако злоупотреблять морковным соком не стоит, подчеркивают специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе. Полезным для организма считается не более 250 мл сока в день.

Если регулярно превышать эту норму, может отмечаться пожелтение кожи.

