Стоматолог рассказал о плюсах и минусах разных методов отбеливания зубов

Отбеливание зубов — популярная услуга в косметологии. Она не вредит здоровью зубов и дёсен, но делает эмаль белее и придаёт улыбке естественный блеск. Артур Тумашевич, врач-стоматолог, рассказал о плюсах и минусах этой процедуры.

Он отметил, что офисное отбеливание в клинике проводится под наблюдением специалиста. Это безопасный метод, который даёт стойкий результат. Перед процедурой врач беседует с пациентом, чтобы подобрать оптимальную концентрацию отбеливающего средства. Это важно для людей с чувствительными зубами или другими стоматологическими проблемами. Неправильное отбеливание может повредить эмаль и вызвать воспаление зубного нерва.

Врач добавил в беседе с «Южным федеральным», что после отбеливания рекомендуется соблюдать «белую диету», чтобы сохранить результат. В первые дни после процедуры нужно быть осторожным с зубами. Химический ожог от отбеливания требует времени для заживления.

Домашнее отбеливание часто непредсказуемо и опасно. Люди покупают отбеливающие средства на маркетплейсах, которые не всегда соответствуют стандартам. Неправильное использование полосок или кап может привести к ожогам дёсен и даже к хирургическому вмешательству. Долгое ношение отбеливающих средств, особенно если есть кариес или дефекты пломбировки, может вызвать воспаление зубного нерва. В результате домашнее отбеливание может повысить чувствительность зубов, привести к кариесу и микротрещинам на эмали.

Решение о белоснежной улыбке и возможных рисках остаётся за каждым. Но важно помнить о возможных осложнениях и следовать советам специалистов, чтобы минимизировать вред для зубов и дёсен, заключил Тумашевич.