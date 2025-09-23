Диетолог рассказала о пользе и вреде сыра халуми

Продукт обладает ценными питательными свойствами, но имеет и ряд противопоказаний. Об этом рассказала врач-диетолог Марьяна Джутова.

Сыр родом с Кипра, где его традиционно изготавливают из смеси овечьего и козьего молока. Именно такое сочетание, как показали исследования, обеспечивает высокое содержание кальция и магния, важных для здоровья костей и зубов. Халуми также богат белком (около 21-22 г на 100 г), что делает его полезным для поддержания и роста мышечной массы.

Высокая концентрация кальция и фосфора напрямую влияет на здоровье костей и зубов, а витамины группы B обеспечивают нормальную работу нервной системы, пояснила диетолог.

Однако эксперт предупредила и о рисках. Продукт имеет высокую калорийность (около 350 ккал), что может способствовать набору веса, а также содержит много соли — с осторожностью продукт следует употреблять людям с гипертонией, отёками и заболеваниями почек. Кроме того, насыщенные жиры в составе при избыточном потреблении могут увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Подробнее можно почитать в материале.