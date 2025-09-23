Что случится с организмом, если есть клюкву каждый день

Клюква - ягода, которую часто добавляют в разные смузи, салаты, гарниры. Но что будет, если вы станете её есть каждый день?

© Ferra.ru

Улучшение пищеварения. В клюкве содержатся проантоцианидины типа А. Они уменьшают количество вредных бактерий в кишечнике. Клетчатка в этой ягоде тоже способствует поддержанию здорового пищеварения.

Увеличение уровня витамина С. Клюква - отличный источник этого витамина. Он укрепляет иммунитет, защищает от некоторых видов рака и сердечных заболеваний, улучшает усвоение железа, помогает в выработке коллагена.

Увеличение потребления противовоспалительных и антиоксидантных соединений. В клюкве много антиоксидантов, как и в других ягодах. Она может похвастаться витаминами C, E и K, противовоспалительными тритерпеноидами.

Улучшение здоровья сердца. Клюквенный сок снижает уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов и инсулинорезистентность. Все эти факторы связаны с развитием болезней сердца.

© Westend61 / Getty Images

Поддержание здоровья полости рта. Клюква предотвращает прилипание бактерий к зубам и дёснам. Это защищает от кариеса и пародонтита.

Защита от инфекций мочеполовых путей. Согласно некоторым данным, клюква может препятствовать попаданию бактерий в мочевыводящие пути.

Проблемы с желудочно-кишечным трактом. В клюкве много клетчатки, поэтому в больших количествах она может вызвать диарею.

Взаимодействие с лекарственными препаратами. Клюква может влиять на действие варфарина, разжижающего кровь.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.