Названы самые полезные продукты для завтрака

Ягоды низкокалорийны, но при этом содержат много клетчатки, которая хорошо насыщает. Больше всего энергии даст вам их сочетание с белка и полезными жирами: например, с греческим йогуртом и орехами. Вот какими ещё преимуществами для здоровья могут похвастаться ягоды, по словам экспертов по питанию.

Содержат много антоцианов и других растительных веществ. Об этом сказала журналу Health Эми Браунштейн, дипломированный диетолог и консультант по диетологии MyNetDiary. Антоцианы защищают клетки от повреждений, борются с воспалением, поддерживают в тонусе организм. Ещё они могут поддерживать здоровье мозга, обладают антиоксидантным и антимикробным действием, предотвращают некоторые виды рака и метаболические заболевания.

В них больше клетчатки, чем в фруктах. Благодаря употреблению клетчатки с утра вы будете поддерживать постоянный уровень энергии, избежите скачков уровня сахара в крови в середине утра, снизите риск энергетического спада к полудню. В ягодах много клетчатки, а ещё они очень сытные.

Другие положительные свойства. Согласно результатам исследований, ягоды уменьшают воспаление, окислительный стресс или защищают от их развития. В исследовании 2019 года отмечается, что большое количество ягод на завтрак помогает взрослым с избыточным весом снизить уровень инсулина и глюкозы. Также учёные обнаружили, что черника уменьшает воспаление и болезненность мышц после тренировки и что смузи из смеси ягод поддерживает и улучшает когнитивные функции у молодых людей.

