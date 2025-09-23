Назван набор продуктов для поддержки фертильности

Авокадо, бразильский орех и зеленые листовые овощи рекомендуется включить в рацион женщинам для поддержки фертильности. Об этом ТАСС сообщила заместитель главного врача по акушерской и гинекологической помощи ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, врач акушер-гинеколог Татьяна Котомина.

"Алфавит фертильности, или какие суперфуды я рекомендую включить в рацион для поддержки репродуктивной функции, с ними не прогадаете. "А": авокадо - богатый источник фолиевой кислоты, витаминов и минералов; "Б": бразильский орех - природный источник селена, необходимого для здоровья репродуктивной системы; "З": зеленые листовые овощи (шпинат, капуста) - кладезь фолиевой кислоты, железа и витамина С", - сказала Котомина.

Также в алфавит фертильности попали буквы "М", "Т" и "Я". Так, морепродукты, особенно лосось, содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D, тыквенные семечки - чемпионы по содержанию цинка, а яйца являются источником железа, цинка и фолиевой кислоты. Кроме того, специалист рекомендовала женщинам выбирать цельное молоко вместо обезжиренного, отказаться от избыточного потребления сахара и насыщенных жиров, между красным и белым мясом выбирать белое. А также следует добавить в рацион орехи, бобы, семечки, так как это источник растительного белка.

"Как и любой сложный механизм, репродуктивная система требует бережного отношения и правильного "топлива" для бесперебойной работы. На способность к зачатию влияет множество разных факторов, один из важнейших, это, конечно же, питание <...>. Это мощный инструмент, способный значительно повысить шансы на успешное зачатие. Современная медицина подтверждает: грамотно подобранный рацион играет важную роль", - подчеркнула Котомина.

О возрасте

Вместе с тем, отметила она, главным фактором, который напрямую влияет на способность женщины к зачатию, остается время. С годами репродуктивный потенциал организма угасает, согласно статистике, у каждой десятой женщины уже в 29 лет возникают трудности при попытке забеременеть.

"Поэтому я всем своим пациенткам, знакомым, подругам настоятельно советую сдать анализ на АМГ и узнать свой запас яйцеклеток. Сегодня это можно сделать совершенно бесплатно в любом Центре женского здоровья или женской консультации по программе "Стану мамой", - добавила она.

Если показатели будут низкими, женщину проконсультирует врач-репродуктолог и расскажет, как скорректировать образ жизни, чтобы сохранить и укрепить репродуктивную функцию. При необходимости можно будет воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, сохранить яйцеклетки или эмбрионы, сделать ЭКО, заключила она.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что самыми активными участницами столичного проекта по поддержке репродуктивного здоровья "Стану мамой" оказались девушки в возрасте от 18 до 24 лет. Треть москвичек этой возрастной категории сдали кровь на антимюллеров гормон (АМГ) в рамках проекта. Программа "Стану мамой" позволяет женщинам подойти к планированию беременности максимально осознанно, дает возможность получить объективную информацию о репродуктивном здоровье и вовремя сделать ответственный выбор