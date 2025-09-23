Отказавшийся от алкоголя врач рассказал, что с ним произошло через месяц

Позволявший себе иногда бокал вина или пива врач-хирург и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян в августе принял решение совсем убрать все спиртное.

Как он объяснил в своем Telegram-канале, даже то небольшое количество алкоголя, которое было в его рационе, начало приносить дискомфорт. Это, несмотря на спортзал, лишний жир в районе живота, раздражительность по утрам, помятое отекшее лицо после пробуждения. Кроме того, он замечал снижение продуктивности, тревожность, отсутствие мотивации и лень.

Спустя месяц после отказа от алкоголя врач подвел первые итоги, отметив, что нашел не только плюсы, но и минусы, вернее, непривычные для себя вещи.

"Из хорошего" - это крепкий сон без пробуждений, не такой сильный аппетит, как раньше, что помогло "остановить вес на идеальной цифре".

"С утра бодр, ушло тревожное состояние. Ушли проблемы с кишечником, он иногда подводил. В выходные много времени освободилось для чтения, интересных встреч, походов в театры. Стал гораздо продуктивнее", - перечислил врач положительные изменения.

Он указал еще на два момента: вернулся к занятиям йогой и избавился от приступов апатии по вечерам, нет перепадов настроения.

В разделе "из плохого" он пишет о том, что его иногда тянет на сладкое, и в рационе стало больше кофе, чем нужно.