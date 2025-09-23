Пять продуктов, снижающих риск развития деменции

Деменция, которую часто называют эпидемией XXI века, продолжает стремительно распространяться в мире. Одним из ключевых факторов профилактики является правильное питание, рассказала в беседе aif.ru Анна Торосянц-Абрамян — специалист по антивозрастной медицине, ведущий акушер-гинеколог, репродуктолог, эндокринолог и врач высшей категории.

Эксперт объясняет, что сбалансированный рацион помогает контролировать вес, уровень сахара и холестерина в крови, тем самым снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто связаны с развитием деменции.

Врач выделила топ-5 продуктов, которые наиболее эффективно помогают сохранить здоровье мозга и снизить риск когнитивных нарушений в будущем.

Врач также отметила, что продолжаются исследования о потенциально защитном влиянии кофеина на мозг пациентов с болезнью Альцгеймера.