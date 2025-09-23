Как защититься от холеры в поездках за границу

Заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сообщил, что в мире наблюдается рост числа случаев холеры, а риск завоза болезни в Россию остаётся высоким. По его словам, изменение туристических потоков привело к увеличению поездок россиян в страны Азии, где заболевание сейчас распространено. Ранее, в начале 2025 года, в Россию был зафиксирован завоз холеры из Индии, так как заболевший турист не соблюдал правила гигиены.

Холера передаётся через некипячёную воду, немытые руки, овощи, фрукты и посуду. По словам Осипова, болезнь протекает тяжело, сопровождается выраженным обезвоживанием и желудочно-кишечными расстройствами, при этом температура часто отсутствует. Без своевременного лечения заболевание может привести к смерти от холерного алгида — сильного обезвоживания организма.

При этом Роспотребнадзор продолжает вести контроль заболеваемости. При прибытии рейсов из стран с повышенной заболеваемостью сотрудники транспортного надзора проверяют пассажиров на наличие симптомов. Заболевших и людей, контактировавших с ними, изолируют на 21 день под наблюдением.

Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул важность соблюдения правил личной гигиены при поездках в Турцию, Индию или Египет, где регистрируются случаи холеры.

