Диетолог рассказала о пользе сыродавленного масла
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik объяснила, что сыродавленное масло ценится сторонниками здорового питания благодаря своей технологии приготовления.
Сыродавленное масло просто выдавливается деревянным прессом, продукта получается мало, чем и обусловлена его высокая стоимость. Масла холодного и не холодного отжима, в свою очередь, пропускаются через шнек - подобие мясорубки, где масло соприкасается с металлом. По словам Соломатиной, рафинированное масло разделяется на жирные кислоты с помощью гексана, ценных фосфолипидов почти не остается.
«В сыродавленном масле сохраняются и фосфолипиды, и витамины. Первые необходимы для клеточных мембран. От фосфолипидов во многом зависит, как клетка будет функционировать. Такой продукт категорически нельзя нагревать, так как он потеряет полезные свойства. Лучше добавлять его в салаты и готовые остывшие блюда», - подчеркнула диетолог.