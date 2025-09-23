Диетолог рассказала о пользе сыродавленного масла

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью радио Sputnik объяснила, что сыродавленное масло ценится сторонниками здорового питания благодаря своей технологии приготовления.

Сыродавленное масло просто выдавливается деревянным прессом, продукта получается мало, чем и обусловлена его высокая стоимость. Масла холодного и не холодного отжима, в свою очередь, пропускаются через шнек - подобие мясорубки, где масло соприкасается с металлом. По словам Соломатиной, рафинированное масло разделяется на жирные кислоты с помощью гексана, ценных фосфолипидов почти не остается.