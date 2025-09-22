В России прошла акция «Ночь диспансеризации»

Самая молодая поликлиника Екатеринбурга провела акцию "Ночь диспансеризации". Врачи пригласили свердловчан после захода солнца прийти на медосмотр, чтобы без спешки провести бесплатный мониторинг организма.

«Работа обычно мешает обратиться в поликлинику, чтобы пройти полноценное обследование. Поэтому мы решили пригласить людей на диспансеризацию в более свободное время. Ведь проходят же в Екатеринбурге акции "Ночь музыки, музеев, библиотек"», — раскрыла идею заведующая поликлиникой N3 Елена Гальперина.

Акцию совместили с первой годовщиной открытия поликлиники. На бесплатное тестирование пришли сотни уральцев. Семьи - полным составом, небольшие фирмы - всем коллективом, соседи - подъездом.

«Очень удобно, потому что в рабочее время невозможно вырваться для проведения всесторонних медицинских обследований. А тут - полный комплект, а заодно можно и прививку от гриппа поставить», — оценил новшество Евгений Поповиченко.

Об акции он узнал из объявления на городском портале и без раздумий посвятил начало ночи медицинским процедурам.

Комплект медики предложили основательный: от осмотра терапевта, антропометрии и стандартного набора анализов до ЭКГ, флюорографии, маммографии и прочих технологичных обследований, входящих в первый этап диспансеризации.

Процесс обхода кабинетов - серьезный, у каждого пациента мониторинг здоровья занял несколько часов. Последние пациенты сдавали кровь уже в полночь.