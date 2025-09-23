Зачем после 65 лет пить какао ежедневно

Не так давно американские исследователи доказали, что какао способно защищать сердце и сосуды. Их исследование было опубликовано Age and Aging. Основной ингредиент, оказывающий пользу — это флаванолы. Они замедляют процесс старения и снимают воспаление, укрепляют сосудистые стенки.

Сейчас в магазине продают какао-порошки, в которых содержание этих антиоксидантов примерно 10 мг на 100 грамм. Это довольно маленькое количество, поэтому выбирать продукт стоит тщательно. По мнению автора канала «»Едим Дома» с Юлией Высоцкой», чем более терпкий напиток, тем выше в нем содержание флаванола. Ранее «ГлагоL» писал о том, какие продукты обязательно стоит вернуть на свой стол. Среди них оказались сливочный масло, черный хлеб и картофель.