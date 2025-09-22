Врач Богатырёв назвал переизбыток соли вредным для здоровья почек

Врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв рассказал, что злоупотребление солью вредно для здоровья почек.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что переизбыток соли в питании вызывает усиленный режим работы почек, что со временем приводит к ухудшению их функций и задержке жидкости в организме.

По словам специалиста, оптимальной нормой является не более 5 г соли в сутки.

Кроме того, на выведение токсинов и лишней жидкости оказывает влияние недостаточное потребление воды, добавил врач.

«При нехватке жидкости приток крови к почкам снижается, и они перестают выполнять свою функцию в полном объёме. Это может послужить причиной начала проблем с ними», — сказал Богатырёв.

