Сезонное аффективное расстройство: что это такое и как с этим быть

С приходом осени и зимы многие из нас могут испытывать изменения в настроении и уровне энергии. Это явление, известное как сезонное аффективное расстройство (САР), связано с изменениями в окружающей среде и требует внимания к нашему физическому и психическому состоянию.

Врач Екатерина Дмитренко рассказала RuNews24.ru о том, как помочь организму в это непростое время.

С сезонным аффективным расстройством сталкиваются не только чувствительные натуры, но и многие люди, которых трудно отнести к категории «долговременно депрессивных». Основной причиной проявления САР является изменение уровня освещённости, температуры, а также дефицит питательных веществ.

«Мы значительно оторвались от естественного ритма жизни, и именно это часто становится спусковым крючком для психических и физических проблем».

Естественные процессы, происходящие в дикой природе, как правило, помогают животным адаптироваться к смене сезонов: от спячки до изменения питания. Когда в зимний период происходит резкое сокращение разнообразия пищи, животные изменяют свои метаболические процессы.

«У людей такое естественное приспособление не происходит. Мы продолжаем потреблять несезонные продукты и испытываем дефицит важных витаминов и минералов. Это может привести к снижению уровня серотонина и другим негативным последствиям для психического здоровья», — объяснила эксперт.

Современный человек подвержен воздействию искусственного света и электромагнитного излучения, что также негативно сказывается на настроении.

«Чрезмерное использование технологий и недостаток естественного света только усугубляют состояние. Поэтому важно тщательно продумывать свое времяпрепровождение», — рекомендует врач.

Врач предлагает обширный набор стратегий и рекомендаций, которые помогут улучшить самочувствие в холодное время года.

Светотерапия: Используйте специальные лампы, имитирующие солнечный свет, чтобы улучшить уровень серотонина.

Регулярные физические нагрузки: Умеренные упражнения могут значительно повысить уровень энергии и улучшить настроение.

Заботьтесь о диете: Включайте в рацион сезонные продукты, богатые витаминами и минералами. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам, доступным в вашей местности.

Время на свежем воздухе: Частые прогулки на улице, особенно в солнечные дни, крайне важны для психического состояния.

Сон и отдых: Поддерживайте режим сна, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

«Не обязательно следовать всем пунктам. Начните с того, что вам удобно, и постепенно увеличивайте их количество».

Сезонное аффективное расстройство — это реальная проблема, которая может оказать влияние на наше физическое и эмоциональное состояние. Однако, благодаря пониманию процесса и применению простых стратегий, мы можем существенно облегчить свое самочувствие. Обратите внимание на свой образ жизни, выбирайте те рекомендации, которые вам по силам, и обязательно прислушивайтесь к своему организму.