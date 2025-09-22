Иммунолог объяснила, как прогулки в плохую погоду помогают здоровью
Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова в беседе с NEWS.ru заявила, что прогулки в плохую погоду на свежем воздухе могут принести пользу организму.
По словам специалиста, многие предпочитают оставаться дома, когда за окнами морось, ветер и сырость. Но это время - отличная возможность насладиться свежестью воздуха, получить удовольствие от разноцветных парковых аллей.
«Солнечных дней осенью становится меньше, серое небо навевает подавленность, поэтому регулярные прогулки на воздухе приобретают особую ценность. Они помогают вырабатывать витамин D, необходимый для иммунитета и настроения. Также активный образ жизни и регулярное пребывание на улице улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ», - сказала врач Попова.