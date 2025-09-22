Как прогулки в плохую погоду помогают здоровью

Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова в беседе с NEWS.ru заявила, что прогулки в плохую погоду на свежем воздухе могут принести пользу организму.

© Вести Подмосковья

По словам специалиста, многие предпочитают оставаться дома, когда за окнами морось, ветер и сырость. Но это время - отличная возможность насладиться свежестью воздуха, получить удовольствие от разноцветных парковых аллей.