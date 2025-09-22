Минералы для здоровья: зачем они нужны и как распознать их нехватку

Минералы — это микронутриенты. Они участвуют в обмене веществ, росте, работе сердца, костей и нервной системы. Роскачество подробно разобрало их основные функции, а также к чему приводит дефицит и профицит минералов.

© РИА Новости

Наш организм не может производить минералы самостоятельно. Они должны поступать с пищей и водой. Минералы делятся на две основные группы в зависимости от того, в каких количествах они требуются организму.

Макроэлементы нужны в относительно больших количествах. К ним относятся кальций, калий, фосфор, натрий, магний, хлор. Микроэлементы требуются в малых дозах, но их роль от этого не менее важна. Это железо, медь, цинк, селен, йод и другие.

Каждый минерал выполняет свою специфическую функцию.

Кости и зубы: кальций, фосфор, фтор, кремний.

Мышцы: кальций, магний, калий, натрий.

Нервная система: натрий, калий, кальций, магний.

Гормоны: йод (для щитовидной железы), цинк, селен.

Кроветворение: железо, медь, кобальт.

Энергия: фосфор, магний, марганец.

Иммунитет: цинк, селен, железо.

Антиоксидантная защита: селен, медь, цинк.

Водно-солевой баланс: натрий, калий, хлор.

Если минералов не достает нашему организму, появляются такие симптомы, как хроническая усталость, слабость, ломкость волос и ногтей, нарушение сна, проблемы с иммунитетом и сердцем.

К примеру, при нехватке кальция могут появиться судороги или кости будут слишком хрупкими. При дефиците железа появляется бледность, слабость, выпадение волос. При нехватке йода — усталость, набор веса, проблемы со щитовидной железой.

Но нельзя забывать, что опасность несет и переизбыток минералов. К примеру, избыток натрия повышает артериальное давление, а слишком много железа может привести к повреждению печени и сердца. Избыток кальция грозит образованием камней в почках. Слишком много йода вызывает сбой работы щитовидной железы.

