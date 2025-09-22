Основные принципы профилактики онкологии ЖКТ

Необходимо поддерживать высокий уровень подвижности, следить за питанием и избегать избытка массы тела.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии, радиотерапии и реконструктивной хирургии Сеченовского Университета, руководитель онкологического отделения хирургических методов лечения МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Семенков.

«Важно не заниматься самолечением. Первичная профилактика — две трети причин условно абдоминального рака — это факторы образа жизни. Должен быть достаточный уровень подвижности, нужно избегать малоподвижного образа жизни, избытка массы тела. Если эти два момента скомпенсировать, то две трети причин развития онкологического заболевания ты фактически решишь. Ещё важен характер питания».

