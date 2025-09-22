Врач объяснил, кому нужен ночной перекус

Прием пищи перед сном может приводить к изжоге и тяжести из-за смены положения органов во сне. Замедление пищеварения ночью способствует накоплению жира и повышает риск развития диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако бывают ситуации, когда поздний прием пищи необходим, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

© Вечерняя Москва

Например, у людей с сахарным диабетом первого типа или некоторыми эндокринными нарушениями ночью может возникать опасное снижение уровня сахара в крови. В таких случаях легкий перекус перед сном помогает избегать гипогликемии и поддерживать стабильное состояние. Также спортсменам с высокой физической нагрузкой иногда рекомендуют съедать перед сном немного белка для восстановления мышц, — объяснила врач.

Специалист дала рекомендации по питанию, чтобы оградить себя от ночных походов на кухню. К примеру, следует ужинать за два–три часа до сна, включать в рацион белки и медленные углеводы. При голоде необходимо выбирать легкие продукты, например, творог, кефир, банан и сыр. По словам Кашух, от сладостей, выпечки и снеков лучше отказаться в позднее время.

Кроме того, врач напомнила, что частое переедание связано не с настоящим голодом, а с эмоциональным состоянием. Если ночные перекусы становятся регулярными и человек потребляет большую часть суточных калорий после ужина, стоит обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и психотерапевту, сообщает Life.ru.

Полезный ночной перекус способен снять стресс, улучшить здоровье и сон. Врач Лиза Афинская объяснила, что именно можно есть поздно вечером, если человек не успел вовремя поужинать.