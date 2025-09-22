Тренер перечислил самые переоцененные упражнения

Фитнес-эксперт Гарет Сапстед назвал самые переоцененные упражнения в системе тренировок. Об этом сообщает Men Today.

В список вошли приседания в машине Смита, американские махи гирей, берпи, киппинг-подтягивания, разгибания ног в тренажере, тяга штанги к подбородку, тяга верхнего блока за голову, приседания с весом на поясе и разведение рук в тренажере. Каждое упражнение вошло в список по причинам повышенной нагрузки на поясницу, колени или плечевой сустав либо из-за механики, требующей от человека навыков, которыми он обычно не располагает.

В качестве альтернатив эксперт предложил румынскую тягу, болгарские выпады, русские махи гирей, жим ногами, вертикальную тягу троса широким или нейтральным хватом, а также гантельные и тросовые разведения. Подход строится на сохранении полной, но анатомически комфортной амплитуды и приоритете техники над эффектностью движений.

