Пять природных помощников для иммунитета в сезон простуд

С наступлением холодов и сезона вирусных инфекций многие ищут способы укрепить здоровье. Иммунитет — это не просто щит, который можно мгновенно усилить, а сложная система, требующая бережного и системного подхода. Владелец бренда «Зельевар» Артем Дзигуненко рассказал, как с помощью природных веществ поддерживать защитные силы организма в оптимальном состоянии.

© Ferra.ru

Витамин D3: дирижер защитной системы

Витамин D3, который на самом деле является гормоном, играет ключевую роль в работе иммунитета. Его рецепторы находятся на всех иммунных клетках, помогая им распознавать угрозы и не атаковать собственные ткани.

Ускоряет работу макрофагов, которые ищут и уничтожают вирусы.

Регулирует лимфоциты, отвечающие за выработку антител.

Предотвращает избыточную реакцию иммунитета, снижая риск аллергий и аутоиммунных заболеваний.

Для профилактики достаточно принимать 1000−2000 МЕ витамина D3 в день, желательно с пищей, содержащей жиры.

Витамин D3 активирует клетки-макрофаги, ускоряя поиск и уничтожение вирусов.

Цинк: строитель иммунных клеток

Цинк — микроэлемент, без которого невозможно нормальное функционирование иммунной системы. Он участвует в работе множества ферментов, необходимых для деления и развития иммунных клеток.

Препятствует размножению вирусов, вызывающих простуду.

Поддерживает производство антител и созревание T-лимфоцитов.

При дефиците цинка защитные функции организма ослабевают.

Рекомендуемая доза для профилактики — 15−25 мг в день. При первых симптомах простуды можно увеличить дозировку до 50−75 мг каждые несколько часов.

Эхинацея: экстренная помощь при простуде

Эхинацея — растение, которое помогает организму быстро мобилизовать свои резервы. Она усиливает врожденный иммунитет, стимулируя выработку интерферона — вещества, которое борется с вирусами.

Увеличивает активность макрофагов.

Эффективна в первые дни простуды, но не подходит для длительного приема.

Курс приема обычно длится 7−10 дней.

Эхинацея — это не ежедневный витамин, а средство экстренной помощи.

Спирулина: связующее звено иммунитета

Спирулина — это водоросль, богатая фикоцианином, который обладает противовоспалительными свойствами. Она улучшает взаимодействие между врожденным и адаптивным иммунитетом.

Стимулирует производство антител (IgA и IgG).

Защищает клетки от окислительного стресса.

Поддерживает общий тонус организма.

Для эффекта достаточно 3−5 граммов спирулины в день. Это помогает укрепить здоровье и повысить устойчивость к вирусам.

Шиповник: поддержка для иммунной армии

Шиповник богат витамином С и биофлавоноидами, которые усиливают его действие. Эти вещества укрепляют сосуды и поддерживают работу лимфоцитов.

Способствует делению иммунных клеток.

Защищает клетки от повреждений во время вирусных атак.

Подходит для ежедневного приема в виде отвара, сиропа или экстракта.

Рекомендуемая доза — 100−200 мг витамина С в день.

Важные замечания

По словам Дзигуненко, природные вещества — это не панацея, а помощники, которые работают только в сочетании с правильным образом жизни. Здоровый сон, сбалансированное питание, физическая активность и контроль стресса усиливают их эффект.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.