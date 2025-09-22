Врач объяснил, почему людям с мигренью не стоит есть швейцарский сыр

В продукте содержится белок, который провоцирует головную боль.

Также рекомендуется отказаться от шоколада, красного вина и консервов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд.

«Швейцарский сыр точно является провокатором мигрени, это даже к гадалке не ходи. Вещество называется тирозин — это белок, который содержится в таких продуктах, как сыр, особенно с плесенью, красное вино, шоколад и консервы. Этих продуктов людям с доказанной мигренью лучше избегать для того, чтобы не провоцировать приступ. К сожалению, многие люди не знают, что некоторые продукты вызывают у них приступы, и продолжают их радостно употреблять».

Ранее врач Кристина Любимая предупредила о риске развития гастрита и мигрени при чрезмерном приёме обезболивающих. Их бесконтрольное употребление также может привести к язве желудка, гепатиту и острой почечной недостаточности.