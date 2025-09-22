Как температура в комнате влияет на качество сна

Исследования показывают, что сон при температуре около 19-20 градусов по Цельсию может быть полезен для здоровья. Вот какие преимущества это даёт.

Улучшение качества сна. Многие люди при повышении температуры в помещении спят меньше. Более низкая же температура стимулирует выработку гормона сна мелатонина.

Более быстрое засыпание. Когда мы готовимся ко сну, температура тела естественным образом снижается. Также быстрее заснуть может помочь более низкая температура в комнате, а более высокая, наоборот, замедлит засыпание.

Помощь при ночной потливости. Более низкая температура в спальне поможет вам лучше спать при приливах и потливости по ночам.

© Anna Efetova / Getty Images

Снижение риска развития диабета. Более низкие температуры, как показывают исследования, усиливают метаболическую активность и стимулируют более эффективное сжигание калорий и увеличение массы бурой (или «хорошей») жировой ткани. Это повысит чувствительность к инсулину.

Поддержание антивозрастных процессов в организме. Мелатонин - это антиоксидант, способствующий омоложению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.