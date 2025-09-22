Какими болезнями можно заразиться в бассейне и как от них защититься

Одни воспринимают бассейн как способ поддерживать физическую форму, другие — как возможность расслабиться после напряжённых трудовых будней. Однако стоит помнить, что помимо оздоровительного эффекта бассейн может нести скрытые опасности. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие инфекции можно подхватить в бассейне и как защитить себя.

Какие инфекции могут поджидать в бассейне?

Кожные заболевания: грибковые инфекции (дерматофитии, микозы стоп, онихомикозы), бактериальные дерматиты и пиодермии.

Заболевания глаз и ушей: конъюнктивиты, наружный отит («ухо пловца»), вызванные бактериями или грибком.

Кишечные инфекции: ротавирусная инфекция.

Насколько велик риск заражения вирусными гепатитами?

Гепатит A: передаётся через загрязнённую воду. Но при соблюдении санитарных норм (хлорирование, фильтрация) риск минимален.

Гепатит B: распространяется через кровь и биологические жидкости. Заражение через воду практически исключено из-за устойчивости вируса и действия дезинфицирующих средств.

За последние годы случаев инфицирования при посещении бассейнов не зарегистрировано.

Кто отвечает за безопасность?

Ответственность за соблюдение санитарных норм лежит на администрации бассейна. Они обязаны контролировать качество воды, состояние помещений и оборудования, а также проводить профилактические мероприятия, сообщили Тульской службе новостей в Роспотребнадзоре.

Как защитить себя?

Чтобы избежать заражения, следуйте простым правилам: