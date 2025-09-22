Эксперты ответили, можно ли похудеть с помощью яблочного уксуса

Некоторые люди утверждают, что яблочный уксус может помочь снизить вес. Однако, по словам экспертов по питанию, всё не так просто.

Некоторые данные показывают, что яблочный уксус помогает контролировать уровень сахара в крови. Но только людям с диабетом. Об этом говорится в двух исследованиях, согласно одному из которых 30 мл (около 2 столовых ложек) яблочного уксуса ежедневно в течение восьми недель в сочетании со сбалансированным питанием значительно снизили уровень глюкозы натощак и гликированного гемоглобина (HbA1c).

При этом существует ещё слишком мало научных работ, подтверждающих пользу яблочного уксуса для похудения. В этих исследованиях уксус сочетался с низкокалорийным питанием, а участники, которые не пили его (то есть контрольная группа), тоже снизили вес. Так что дело было, скорее всего, в диете, а не в уксусе.

В одном систематическом обзоре и метааанализе учёные обнаружили, что 15 мл яблочного уксуса в день значительно снижают общий уровень холестерина. Но самый сильный эффект был у людей с диабетом 2 типа. Также специалисты выявили связь между употреблением яблочного уксуса и значительным улучшением уровня полезного холестерина ЛПВП, но только у здоровых участников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.