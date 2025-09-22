Ученые выяснили, опасно ли садиться на общественные унитазы

Бывают ситуации, когда избежать общественного туалета невозможно. И человек, даже понимая, что это не самое безопасное место, и в нем обитают многочисленные микробы, все равно вынужден в него заходить. Ученые рассказали, чего на самом деле следует опасаться в общественном туалете.

© Сибмеда

На поверхностях в общественных туалетах обнаруживаются множество видов микроорганизмов: бактерии из кишечника, такие как кишечная палочка, клебсиелла, энтерококк; также вирусы, такие как норовирус и ротавирус; бактерии, выделяемые с кожи, включая золотистый стафилококк, а также другие бактерии, такие как синегнойная палочка и ацинетобактер; яйца глистов, находящиеся в фекалиях, и одноклеточные организмы –простейшие.

Однако, недавнее исследование показало, что сиденье в общественных туалетах не является самой грязной их частью – микробов здесь меньше, чем на других поверхностях, таких как дверные ручки, ручки кранов и рычаги смывов. К этим частям люди часто прикасаются немытыми руками, – рассказывает MedicalXpress.

Проблемой является и система смыва в туалете: когда смыв происходит без закрытой крышки, в воздух попадают мельчайшие капли, которые могут содержать бактерии и вирусы из унитаза. Сушилки для рук тоже могут распространять микробы, если люди не тщательно моют руки.

Как можно себя защитить? Использовать чехлы для унитаза или подкладывать бумагу на сиденье перед тем, как сесть. Закрывать крышку унитаза перед смывом. Тщательно мыть руки, используя мыло. По возможности, пользоваться бумажными салфетками, а не сушилкой для рук. Не использовать в туалете телефон – он часто бывает переносчиком бактерий.

Эксперты резюмируют: для большинства здоровых людей сидение на общественном унитазе не несет особых угроз. Но, для собственного комфорта, его можно протереть спиртовой салфеткой или использовать накладку для унитаза. Большинство инфекций передаются не через само сиденье, а через грязные руки, дверные ручки, систему смыва и телефоны.

А вот нависать над унитазом не нужно: это напрягает мышцы тазового дна, затрудняя опорожнение мочевого пузыря.